Женева, Швейцария, 20 апреля, 2018, 01:49 — ИА Регнум. Обсуждение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) в Женеве (Швейцария) завершится 20 апреля, сообщили в пресс-службе госдепа.

Kremlin.ru Подписание договора СНВ-III

Уточняется, что в Женеве с 10 апреля проходит 15-я сессия консультативной комиссии по договору СНВ-III.

«Делегации США и России продолжают обсуждать практические вопросы, касающиеся выполнения положений договора», — сказали в госдепе.

Напомним, российско-американский договор СНВ-III был подписан 8 апреля 2010 г. в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 г. Под документом свои подписи поставили главы государств Дмитрий Медведев (на тот момент — президент РФ) и Барак Обама (на тот момент — президент США).

Согласно условиям соглашения, в течение десяти лет обе страны обязуются сократить количество ядерных боезарядов до 1 550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. СНВ-III по решению сторон может быть продлен на пять лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2018 года госдеп опубликовал отчет о соблюдении CНВ-III: Вашингтон и Москва с 2011 года отправили друг другу более чем 14,6 тыс. уведомлений о местонахождении, перемещении и ликвидации стратегических наступательных вооружений.

В госдепе заявили, что Москва и Вашингтон выполняют свои обязательства СНВ-III.