Москва, 20 апреля, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что «киевские князья зря основали Москву» смехотворно, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Порошенко создает комическую историю Украины — и чем дальше, тем комичнее», — отметил Пушков.

«Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы, — написал сенатор. — Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник».

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Напомним, 19 апреля Порошенко в Верховной раде заявил, что Москва была основана по «опрометчивому решению давних киевских князей»:

«Именно из Царьграда пролился на нашу благословенную землю свет христианской веры… И уже потом мы поделились им с Залесьем, где древние киевские князья очень опрометчиво основали Москву».