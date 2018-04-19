Краматорск, ДНР, 29 июня, 2023, 06:57 — ИА Регнум. Российское посольство в Боготе (Колумбия) назвало безрассудной поездку колумбийских граждан в Краматорск, а также призвало воздержаться от посещения городов, находящихся в зоне боевых действий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Колумбия

«С тяжёлым сердцем мы узнали о событиях в Краматорске. На наш взгляд, прифронтовой город, превращённый в оперативный военно-логистический центр, — не самое подходящее место для дегустации украинской кухни», — говорится в сообщении посольства России в Колумбии, опубликованном в социальной сети Twitter.

Также российская дипмиссия настояла на том, чтобы «представители дружественного колумбийского народа» воздержались от посещения территорий и мест, находящихся в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент Колумбии Густаво Петро сообщил на своей странице в социальной сети Twitter, что министерство иностранных дел страны направит России ноту протеста в связи со взрывом в Краматорске, где пострадали трое колумбийских граждан. Петро заявил, что российские вооружённые силы якобы нарушили протоколы ведения вооружённого конфликта.