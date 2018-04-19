Вашингтон, 20 апреля, 2018, 00:57 — ИА Регнум. Реакция Вашингтона на политические перемены на Кубе — разочарование: глава страны пришел к власти без учета мнения народа, заявила журналистам официальный представитель госдепа США Хезер Науэрт.

Presidencia El Salvador Мигель Диас-Канель

Комментируя избрание новым председателем Госсовета Кубы Мигеля Диас-Канеля, американка заявила:

«Граждане Кубы в действительности не имели возможности повлиять на этот недемократический процесс смены власти».

Представитель госдепа считает, что кубинские власти проигнорировали «независимые голоса». Политику Гаваны она назвала «репрессивной монополией власти».

Напомним, 19 апреля Диас-Канель был утвержден Национальным собранием народной власти Кубы (кубинский парламент) в качестве главы Госсовета. До сих пор эту должность занимал Рауль Кастро, в конце 2017 года пожелавший оставить пост.

Диас-Канель заявил, что не планирует восстанавливать капитализм на Кубе и что коммунистическая партия Кубы остается гарантией единства нации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Кастро заявил, что, уходя с поста главы Госсовета Кубы, остается до 2021 года первым секретарем коммунистической партии — «если здоровье позволит».