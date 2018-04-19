Лондон, 20 апреля, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Худшие предположения относительно расследования так называемого дела Скрипаля подтверждаются поведением британской стороны, сообщили в пресс-службе посольства России в Лондоне.

ИА REGNUM Здание службы внешнеполитической разведки Великобритании

В российском ведомстве заявили, что 19 апреля официально обратились с нотой в Форин-офис (британский МИД) с требованием провести силами российских врачей медицинское освидетельствование пострадавшей и незаконно удерживаемой на территории Великобритании гражданки России Юлии Скрипаль.

«Подтверждением наших наихудших опасений является отсутствие возможности встретиться c Сергеем и Юлией Скрипалями, определить их физическое состояние, понять, действуют ли они от своего имени или под давлением, либо от их имени говорят спецслужбы. Количество вопросов к британской стороне зашкаливает», — отметили в посольстве.

В результате у Москвы все больше вопросов к Лондону, отказывающемуся выполнять свои международные обязательства в соответствии с Венской конвенцией 1963 года.

Например, возникает вопрос, как в пробе крови, отобранной спустя 18 дней после контакта, мог быть обнаружен неразложившийся яд, установленный лабораторией Портон-Дауна?

«Притом что у другого потерпевшего, получившего более сильное отравление, подобного не наблюдалось», — отметили в посольстве.

«Данная картина не только не характерна для отравляющих веществ нервнопаралитического действия, но и может косвенно свидетельствовать о том, что с высокой долей вероятности перед отбором проб токсичный химикат, установленный Портон-Дауном, был впрыснут в кровь находящейся в искусственной коме потерпевшей, в связи с чем не успел вступить в биохимическую реакцию», — заявили в российском ведомстве.

Российское посольство призвало Лондон попытаться сохранить остатки политической репутации, для чего британская сторона должна будет срочно раскрыть всю имеющуюся у нее информацию по отравлению в городе Солсбери (Великобритания), а также снять цензуру с публикаций на эту тему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: в докладе побывавших в Великобритании экспертов ОЗХО сообщается, что в биомедицинских пробах Юлии Скрипаль обнаружен токсичный химикат «в неизменном виде», причем «спустя две недели после отравления».