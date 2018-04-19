Москва, 19 апреля, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» подтвердилан наличие проблем с получением экипажами американских виз, о которых ранее сообщило Министерство иностранных дел России.

Alex Beltyukov Самолёт «Аэрофлота»

«Подтверждаем», — сказал представитель авиакомпании РИА «Новости», отвечая на соответствующий вопрос.

Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля МИД России заявил, что Вашингтон осуществляет сознательную и преднамеренную «визовую блокаду» и «отыгрывается на российских гражданах за независимый курс России на международной арене».

При этом в ведомстве не исключили, что ситуация может дойти до того, что две страны «останутся без авиационного сообщения».

Как было подчёркнуто, компания «Аэрофлот», единственная на сегодняшний день осуществляющая регулярные рейсы между Россией и США, «может оказаться вынуждена их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз».