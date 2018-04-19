Москва, 19 апреля, 2018, 23:24 — ИА Регнум. Международные резервы Российской Федерации за неделю выросли на $3,5 млрд. Об этом сегодня, 19 апреля, сообщает пресс-служба Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Объём международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,8%», — сообщает регулятор.

Это произошло в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота.

Напомним, международные (или их ещё называют золотовалютными) резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и российского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Центробанк сообщил, что за неделю международные резервы выросли на $1,2 млрд.