Будапешт, 19 апреля, 2018, 23:35 — ИА Регнум. Фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса закрывает представительство в Венгрии, 19 апреля передает агентство Reuters.

На выход

По информации венгерских СМИ, офис «Открытого общества» до 31 августа переместится из Будапешта сначала в Вену, затем в Берлин.

Напомним, правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в 2017 году «объявило войну» Соросу и его фонду. В частности, в стране было принято несколько законов, ограничивающих деятельность иностранных организаций.

Сорос, «глобалист» венгерского происхождения, ответил организацией массовых протестов и масштабной информационной кампанией против Орбана.

Однако международный финансист проиграл — на парламентских выборах в Венгрии в апреле 2018 года победила правящая коалиция во главе с Орбаном и его партией «Фидес».

Отметим, деятельность фонда «Открытое общество» Джорджа Сороса с 2015 года объявлена нежелательной в России.