Москва, 19 апреля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Угроза взрыва в здании Министерства иностранных дел России в Москве оказалась ложной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание МИД России

По информации агентство, задние было обследовано кинологами, следов каких-либо взрывчатых веществ обнаружено не было.

Напомним, вечером 19 апреля из здания МИД России на площади Смоленская-Сенная в Москве были эвакуированы более 40 человек.

По сведениям источников, от неизвестного поступил звонок с сообщением об угрозе взрыва в здании.