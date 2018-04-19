Вашингтон, 19 апреля, 2018, 23:04 — ИА Регнум. Министерство обороны США прокомментировало действия российских военных во время недавнего ракетного удара стран Запада по целям в Сирийской Арабской Республике. Соответствующее заявление сделал сегодня, 19 апреля, представитель Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Кеннет Маккензи.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

Он отметил, что поведение российских военных было «профессиональным» и они не угрожали американским военно-морским и военно-воздушным силам.

«Мы не чувствовали угрозы ни в какой момент. На самом деле никаких угроз во время этого удара русские не транслировали. Они действовали профессионально и соблюдали «правила дорожного движения» на море», — рассказал генерал Маккензи.

Напомним, ранее Маккензи подтвердил, что военные двух стран постоянно были на связи. Для коммуникации использовали так называемые каналы по предотвращению конфликтов, которые действуют между сторонами, вовлеченными в конфликт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по целям на территории Сирии. Свой удар они называют ответным на якобы применение сирийскими правительственными войсками химического оружия в городе Дума.

Однако практически сразу после появления информации о химической атаке в Думе стало понятно, что ничего подобного не было, а имела место инсценировка боевиков организации «Белые каски», которая подконтрольная британским спецслужбам.