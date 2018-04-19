Кейптаун, 19 апреля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура ЮАР намерена предъявить обвинения в убийстве сыну бывшего президента страны Джейкоба Зумы, 19 апреля передает агентство Reuters.

GovernmentZA Джейкоб Зума

Согласно заявлению прокуроров, дело касается дорожно-транспортного происшествия 2014 года с участием Дудузане Зумы, в результате которого погибла женщина.

«Ему (Дудузане Зуме — прим. ИА REGNUM ) будет предъявлено обвинение в убийстве», — сообщил журналистам представитель прокуратуры Лувуйо Мфаку.

Напомним, президент ЮАР Джейкоб Зума подал в отставку под давлением правящей партии «Африканский национальный конгресс» в феврале, его место занял вице-президент Сирил Рамафоса.

Через месяц после отставки прокуратура ЮАР заявила о возобновлении расследования против Зумы по 16 обвинениям, связанным с 783 эпизодами предполагаемых правонарушений, связанных с коррупцией, мошенничеством, вымогательством и отмыванием денег.

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