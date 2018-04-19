Ростов-на-Дону, 20 апреля, 2018, 00:40 — ИА Регнум. В Таганроге и Ростове-на-Дону 19 апреля завершился II Открытый отборочный чемпионат Южного федерального университета по стандартам «Вордскиллс Россия (WorldSkills Russia)». В соревнованиях приняли участие 128 студентов, мастерство которых оценивали 150 экспертов.

Максим Хорошко ИА REGNUM Победители

Участники чемпионата соревновались в тринадцати профессиональных компетенциях, среди которых программные решения для бизнеса, сетевое и системное администрирование, разработка виртуальной и дополненной реальности и другие.

Пресс-центр ЮФУ Эксперты

В компетенции «09 Программные решения для бизнеса» приняли участие студенты Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова (ЮРГПУ (НПИ) им. Платова) и Южного федерального университета (ЮФУ). На протяжении трех дней участники решали шесть заданий, на каждое из которых давалось 2,5 часа. Среди них — разработка базы данных, создание приложения для Windows и создание мобильного приложения в реализации юнит-тестов.

Результаты

Победителями в этой компетенции стали студенты ЮРГПУ (НПИ) им. Платова Владимир Овруцкий и Андрей Сулыз. Они готовились к соревнованиям более месяца под руководством своих экспертов — кандидата экономических наук и доцента кафедры ИИСТ Светланы Широбоковой, а также специалиста по продвижению ИА REGNUM и доцента кафедры ИИСТ Максима Хорошко.

Максим Хорошко ИА REGNUM Награждение победителей

II Открытый отборочный чемпионат Южного федерального университета по стандартам «Вордскиллс Россия (WorldSkills Russia)» стал отборочным этапом II Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

WorldSkills — международное движение, цель которого — повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путём проведения конкурсов профессионального мастерства. Международные чемпионаты проходят раз в два года в разных странах. В них принимают участие специалисты в области промышленности и услуг.