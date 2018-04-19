На Кубе разработают новую конституцию
Гавана, 19 апреля, 2018, 22:42 — ИА Регнум. На Кубе после смены руководства приступят к разработке новой конституции страны. Об этом 19 апреля сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро.
По его словам, разработкой проекта новой конституции займётся специальная депутатская комиссия, вопрос о формировании которой будет рассмотрен Национальной ассамблеей в июле этого года.
После обсуждений и окончательного утверждения проекта он будет вынесен на национальный референдум.
Напомним, в настоящее время на Кубе действует конституция в редакции 1976 года.
Как передавало ИА REGNUM, 19 апреля Рауля Кастро сменил на посту председателя Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель, до этого бывший его первым заместителем. Кандидатура его была утверждена Национальным собранием народной власти Кубы.
Рауль Кастро сохранит за собой пост первого секретаря ЦК Компартии до очередного партийного съезда в 2021 году, на котором будет избрано новое партийное руководство.
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