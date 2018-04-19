Псков, 19 апреля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Проблему отсутствия в регионе физкультурного диспансера и медицинских вытрезвителей Псковское областное собрание депутатов обсудит в формате парламентского часа на очередной сессии 26 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Советский вытрезвитель (Спецмедслужба)

Оба эти вопроса уже обсуждались в рамках парламентского часа в июне 2015 года, и уже тогда председатель регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов назвал их «вопросами с бородой». Чиновник сообщил депутатамо намерениях открыть три вытрезвителя — в Пскове, Великих Луках и Острове, заявлялось о подобранных помещениях и передаче полномочий по содержанию учреждений на уровень муниципалитетов.

«Столько лет не можем прийти к результату. Проблема известна всем: нетрезвые граждане попадают в общий приёмный покой больниц, дебоширят, мешают и врачам, и пациентам. И бросить на улице их нельзя — тоже нуждаются в помощи», — прокомментировал вице-спикер Псковского областного собрания Анатолий Копосов.

Что касается вопроса о врачебно-физкультурном диспансере, депутаты ещё в 2013 году отмечали, что таких учреждений нет только в двух субъектах РФ: Псковской области и Чечне. Физкультурный диспансер в Псковской области был закрыт в 2005 году, и с тех пор вопрос медицинского обследования спортсменов в регионе не урегулирован.

«Каждый раз мы слышим обещания: всё решим. Посмотрим, что скажут на этот раз», — отметил Копосов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в очередной раз о планах по возрождению вытрезвителя в Пскове в мае 2017 года заявлял прежний губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он обещал, что вытрезвитель начнёт свою работу до конца года.