Варшава, 19 апреля, 2018, 21:00 — ИА Регнум. Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир прокомментировала митинги оппозиции в Ереване, сообщается на сайте ОБСЕ.

Hetq.am/Narek Aleksanyan Протесты в Ереване

Она призвала власти Армении защищать и обеспечивать право своих граждан на свободу мирных собраний.

«Все люди имеют основополагающее право выражать свое мнение в ходе мирных протестов. Правоохранительные органы должны не только воздерживаться от вмешательства в право на свободу мирных собраний, но и несут ответственность за содействие реализации этого права. Это включает в себя обеспечение безопасности и защиты участников перед лицом любых опасностей, таких как провокаторы-агенты или контрпротестующие», — указала она.

Отметив предложение властей Армении вести диалог с оппозицией, Гисладоттир выразилa обеспокоенность в связи с сообщениями о случаях чрезмерного применения силы со стороны армянской полиции в отношении мирных демонстрантов, в том числе несовершеннолетних, а также беспорядочных арестов в Ереване и других городах.

«Власти должны убедиться в том, что меры по обеспечению общественной безопасности являются законными, необходимыми и соразмерными и не направлены на изменение мнения несогласных», — сказала Гисладоттир.