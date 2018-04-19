Москва, 19 апреля, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Минтранс разработал проект единых правил пользования метрополитеном, которым, в частности, предусматривается запрет на провоз детей в колясках. Документ размещён для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

ИА REGNUM Вход в метро

Действующими в настоящее время правилами пользования Московским метрополитеном уже запрещается провозить детей в колясках на эскалаторе. В новом же проекте такой запрет распространяется на вагоны поезда, эскалаторы, станции и межстанционные переходы.

Также в прокте не предусматривается возможность провоза в метро собак в намордниках. Согласно документу, запрещается провоз животных вне специальных контейнеров. Для провоза собак-проводников оговариваются отдельные правила.

В проекте также указывается, что пассажиры обязаны уступать места пожилым людям, инвалидам, пассажирам с детьми и беременным женщинам, а также «быть взаимно вежливыми».

Предполагается, что приказ начнёт действовать со дня вступления в силу федерального закона «О внеуличном транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», то есть с 29 декабря 2018 года.