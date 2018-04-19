Калуга, 19 апреля, 2018, 20:36 — ИА Регнум. В Калужской области общественные активисты добились ликвидации свалки бытовых отходов около деревни Падерки в Куйбышевском районе, сообщил 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов. По его словам, площадь, на которой был разбросан мусор, составляла более 1,5 га, что по размеру соответствует небольшому полигону.

Фото пресс-службы ОНФ в Калужской области Свалка бытовых отходов у деревни Падерки

За время работы проекта данный объект около Падерки стал крупнейшей ликвидированной свалкой бытовых отходов в регионе. Только в рамках одного муниципального контракта со свалки вывезено около 630 кубометров мусора.

«Теперь для того, чтобы не пришлось тратить средства на последующую уборку этой территории ежегодно, исключить повторное разрастание свалки, необходимо предусмотреть соответствующую инфраструктуру для сбора отходов на территории Куйбышевского района», — считает Миронов.

История свалки тянулась с конца 80-х годов XX века и насчитывает 30 лет. Долгие годы существовал проект по размещению здесь полигона, однако этим планам не суждено было сбыться. Вместо официального полигона здесь раскинулась обычная незаконная свалка.

В настоящее время обширная территория, где раньше располагалась свалка, не вызывает нареканий с точки зрения экологического состояния: территория полностью очищена. Мусор, который раньше свозился в это место, теперь транспортируется на официальный полигон в соседний Кировский район.

Свалка в Куйбышевском районе — не первая крупная точка несанкционированного складирования мусора, которую удалось ликвидировать в рамках проекта «Генеральная уборка». В конце февраля 2018 года активисты добились ликвидации крупной свалки древесных отходов под Калугой.

Напомним, всего в Калужской области ликвидировано 170 мусорных свалок.