Ереван, 19 апреля, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Президент Армении Армен Саркисян обратился с призывом к протестующим против премьерства Сержа Саргсяна гражданам начать диалог на основе уважения «точек зрения друг друга и толерантности», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе президента.

Newshay.com Армен Саркисян

Согласно источнику, в обращении Саркисяна, в частности, говорится:

В последние дни тысячи граждан нашей республики, подавляющая часть которых — студенческая молодежь, представляют свои требования властям в форме демонстраций и шествий. Молодые люди — это наш завтрашний день: будущий воин, ученый и инженер, политический деятель и государственный чиновник, и, несомненно, их голос должен быть слышим, а их мнение должно уважаться. Несомненно, есть множество накопившихся проблем социально-экономического, правового и политического характера, которые требуют скорейшего решения. Парламент Армении и сформированное его большинством правительство, будучи наделенными соответствующими полномочиями, призваны обсуждать вопросы и находить удовлетворяющие общество решения».

По убеждению Саркисяна, единственным разрешением подобных ситуаций является диалог в любом формате, уважение точек зрения друг друга и толерантность. Он, как глава государства, пригласил стороны к диалогу, для того, чтобы найти лучший выход из создавшейся ситуации. Он также разделил выраженную различными общественно-политическими организациями озабоченность.

«Я приветствую предложение АРФД создать под эгидой президента РА площадку политических консультаций, чтобы совместно и по принципу солидарности найти решения существующих проблем. До этого призываю участников общественных собраний: демонстрантов и правоохранителей, проявить сдержанность и ответственность», — отметил Саркисян.

В Армении уже шестой день проходят массовые акции протеста, организованные оппозиционным депутатом Николом Пашиняном. Их единственное требование заключается в исключении премьерства третьего президента Сержа Саргсяна, вступившего в должность 17 апреля.

Сегодня, 19 апреля, в Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) отказались давать комментарии в связи со сложившейся в Армении ситуацией, отметив, что уже распространили заявление. В этом заявлении коалиционный партнер правящей Республиканской партии Армении отмечает, что «происходящие в последние дни в нашей стране акции протеста, митинги являются свидетельством общественного требования реализации системных изменений, качественных и глубоких реформ». Согласно АРФД, в этом плане многое предстоит сделать, в первую очередь, властям, политическим силам и деятелям, поэтому Верховный орган АРФД призывает все представленные в парламенте политические силы под патронажем новоизбранного президента Армении как гаранта государства и Конституции создать платформу для политических консультаций с целью совместного решения имеющихся проблем, поиска путей выхода из сложившейся ситуации.

Армен Саргсян сегодня фактически принял это предложение АРФД и в свою очередь призвал к началу диалога.

На призыв к диалогу оппозиционный депутат Никол Пашинян, руководящий уже 7-й день продолжающимися в Ереване акциями гражданского неповиновения, ответил так: «Для обсуждения подобного предложения есть одно предусловие — не для согласия, а для обсуждения. Чтобы Армен Саргсян представил справку о том, в каком году он отказался от британского подданства».