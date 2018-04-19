Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Строители петербургского метрополитена только через суд сумели получить не выплаченные зарплаты и компенсации многомесячного долга со стороны компании «СМУ-11 Метрострой».

ОАО «Метрострой» Рабочие на строительстве Лахтинско-Правобережной линии

Дзержинский районный суд Петербурга сегодня, 19 апреля, удовлетворил частично иск Александра Валеева о взыскании задолженности по зарплате, денежной компенсации за задержку выплаты и компенсации морального вреда.

Ранее аналогичным образом частично был удовлетворен иск Андрея Мещерякова. Он пояснил корреспонденту ИА REGNUM, что СМУ-11 не платило ему с 16 сентября 2017 года.

В похожей ситуации оказались многие сотрудники компании, из-за чего некоторые из них отказались от выхода на работу, воспользовавшись статьей 142 Трудового кодекса РФ. После того, как в марте на смену по пробивке тоннеля на Лахтинско-Правобережной линии, между «Театральной» и «Большим проспектом», не вышел никто, перед рабочими начали спешно погашать долги. Тем не менее, некоторым из них пришлось обратиться в суд.

«Мой иск удовлетворили частично. Полностью — по долгам за забастовочные месяцы с 16 сентября. За моральный вред я просил 30 тысяч, присудили 15. Исполнительный лист я должен получить 11 мая», — рассказал Мещеряков.

Он не стал оспаривать судебное решение. Сейчас на рассмотрении в суде находится еще один иск работника СМУ-11 к компании.

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Напомним, генеральным подрядчиком, с которым город заключает контракт на возведение новых станций, является ОАО «Метрострой». Остальные компании находятся у него на субподряде. В апреле вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что метростроителям Петербурга все еще не выплатили миллионы рублей зарплаты, и речь не только о СМУ-11, а и о других субподрядчиках.

Проблема с выплатами печально известного СМУ-11 же возникла еще в сентябре 2017 года. Тогда на генерального директора Андрея Морозова завели уголовное дело, связанное с уклонением от налогов на сумму более чем в 700 млн рублей. В рамках этого расследования счета СМУ-11 были арестованы, что и привело к многомесячным задержкам зарплаты рабочим.

Многие рабочие начали бастовать еще в 2017 году, некоторые затем уволились. В марте фигурант двух уголовных дел, гендиректор Андрей Морозов подписал документ, где обязал начальников участков «под роспись» ознакомить всех рабочих о «правах и обязанностях в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса», а именно с тем фактом, что служат они на особо опасном и технически сложном объекте.

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«Трудовой кодекс РФ запрещает проведение забастовок, а также приостановку работ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней лицам, работающим на опасных производственных объектах. Остановка работ в подземных условиях может повлечь за собой возникновение аварийной ситуации, что угрожает законным интересам населения. Право работника на самозащиту права на своевременную и полную выплату заработной платы не должно нарушать права и свободы других лиц», — написал Морозов в распоряжении, сославшись на часть 3 статьти 17 Конституции РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля директор ЗАО «СМУ-11 Метрострой» Андрей Морозов и предприниматель Олег Хорев признали свою вину в суде по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов. Как уже говорилось, эта история и положила начало проблемам компании и ее работников.

«СМУ-11 Метрострой» — крупнейший подрядчик при строительстве линий петербургского метрополитена.