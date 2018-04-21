Мурманск, 21 апреля, 2018, 19:07 — ИА Регнум. Завершившиеся 18 апреля в Совете Федерации дни Мурманской области привлекли внимание к проблемам, без решения которых процесс освоения Русской Арктики рискует застопориться. О том, как видит ситуацию губернатор Мурманской области Марина Ковтун, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Kremlin.ru Марина Ковтун

Освоение русской Арктики невозможно без опоры на важнейшие области этого огромного региона. И роль Мурманска здесь трудно переоценить — незамерзающий порт, неограниченный по типу судов, которые он способен принимать, крупная минерально-сырьевая база, да еще и промышленно-оборонный потенциал, всё это говорит в пользу Мурманска как перспективнейшего опорного пункта для дальнейшего освоения северных пространств.

Проблема в том, что имеющиеся на данным момент программы развития самого города и области совершенно недостаточны, таково мнение Марины Ковтун, губернатора Мурманской области. Перечень проблем, о которых она рассказала в Совете Федерации, действительно должен весьма насторожить тех, кто планирует арктический бросок экономики России. Действительно, невозможно представить себе ни привлечение трудовых ресурсов, ни усиление экономической составляющей, пока предварительно не решены вопросы занятости и энергообеспечения, составляющие традиционную сложность приполярных областей. Как нормализовать эти и другие проблемы в пользу дальнейшего продвижения Арктической программы?

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