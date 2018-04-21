Воронеж, 21 апреля, 2018, 18:04 — ИА Регнум. Воронежские коммунальщики решили отметить разгар весны антирекордом. 17 апреля, когда температура воздуха поднялась до 20 градусов, они так подогрели центральное отопление, что в квартирах было до +34! Кому это надо и неужели не существует разумного решения, позволяющего прекратить как разбазаривание энергии, так и издевательство над жильцами? Министерство строительства и ЖКХ предлагает решить эту проблему за счет оснащения домов этакими «тепломерами» — приборами индивидуального учета потребления тепловой энергии. По мысли авторов из министерства, такая мера позволила бы экономить до 40% тепла, ныне улетучивающегося впустую.

Термометры в воронежских квартирах показывают +34. Фото прислано читателем ИА REGNUM

Но пока министерство греет душу измученных потребителей такими вот прекрасными идеями, дикая жара в весенних квартирах продолжается. Воронежская администрация сама подталкивает граждан на массовое выражение недовольства, объясняя им, что досрочное выключение отопления возможно только по решению общего собрания жильцов дома и обращения их в управляющую компанию. Если им повезло, все собрались и приняли решение, а дом не очень многоквартирный, и если это будет одна управляющая компания. Если же нет, то сложности возрастут.

Систему, при которой ежегодное выжигание топлива выгоднее, чем его хранение, нельзя назвать иначе как варварской — в ней нет уважения ни к людям, ни к экономии.

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