Якутск, 22 апреля, 2018, 18:56 — ИА Регнум. Крупный скандал в Якутии, где объявили голодовку протестовавшие против невыносимых условий труда пожарные, казалось бы, разрешился с пользой для них. Но впору ли говорить о том, что вопрос исчерпан? Корреспондент ИА REGNUM Александра Майер допускает: то, что вскрылось, все более походит на вершину айсберга, причём уже не регионального уровня.

Mil.ru Пожаротушение

Пожарные в якутском поселке Кангалассы пытались рассказать о своих бедах давно и не единожды, писали в СМИ, обращались к главе республики, но ситуация не менялась, а между тем, пожарные даже не были оснащены должны образом, делили меж собой каски и суровой зимой тушили пожары в летних сапогах. Но, по словам пожарных, это еще не самая большая проблема, гораздо серьезнее другое — давление руководства при попытках изменить ситуацию, внеплановые аттестации без заранее выданных вопросов и ответов, увольнения якобы по собственному желанию, недоплаты при и без того низких заработках, график работы сутки через двое, когда по закону должно быть через трое, необходимость скидываться на оснащение и ремонт части, на ремонт машин, и многое другое, о чем рассказали пожарные.

Их требования обещали выполнить в течение месяца, прокуратура заявила о проведении проверки БУ «Государственная противопожарная служба Якутии», рабочая группа при правительстве республики изучит эффективность деятельности противопожарной службы по обеспечению подразделений пожарно-техническим и аварийно-спасательным оборудованием, а также по реализации мероприятий госзадания в области пожарной безопасности. Но есть ли уверенность в том, что люди не будут уволены — не сейчас, а через некоторое время? А больше всего настораживает, что случившееся не похоже на единичный, экстраординарный случай, о подобных нарушениях сообщали сотрудники пожарной части, которая находится в подчинении МЧС, и не только оттуда.

О чем люди были вынуждены писать Путину и каковы были последствия лично для них, читайте в статье: Пожарные Якутии продолжают сообщать о беспределе: на этот раз уже в МЧС

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