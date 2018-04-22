Прохоровка, Белгородская область, 23 апреля, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Эпопея с закрытием свалок, прокатившаяся по стране после нашумевшего случая в Волоколамске, никак не может в ряде мест нормализовать обстановку. О том, какие вопиющие ситуации имеют место в мусорной проблеме, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Каширская.

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В поселке городского типа Прохоровке нашла «оригинальный» способ не переполнять основную свалку — мусор просто не вывозят с промежуточных контейнерных площадок. В результате образуется несколько свалок, сообща создающих запахи и грязь там, где их до сих пор не было. Шоссе к местному полигону твердых бытовых отходов перекрыто, но по пересеченной местности уже прокатаны неустановленными лицами новые тропы. Активисты «Зеленого фронта» рассказывают, что только их непосредственное вмешательство воспрепятствовало сбросить очередную порцию мусора на уже закрытом полигоне. Обнаружились и проблемы с лицензией у ООО «Прохоровское-Благоустройство», лицензии не было как таковой, а значит, вся деятельность этой фирмы по вывозу мусора является незаконной.

На этом примере видно, насколько запущенной может оказаться важная часть жизнеобеспечения крупного населенного пункта, если долго не обращать на нее должного внимания. Свалка требует рекультивации, а пока это необходимое действие не завершено, будут продолжать нарастать горы отходов в местах промежуточного хранения. То есть почти под боком у местных жителей.

Есть ли надежда на «современные западные технологии» переработки мусора, о которых говорилось в охваченном мусорными бунтами Подмосковье, читайте в статье: Есть ли жизнь в регионах после Волоколамска?

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