Москва, 22 апреля, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Японские трейдеры обратились в компанию «Русал» с просьбой прекратить поставки алюминия в Японию. Причиной такого обращения стало опасение американских санкций. Насколько ожидаемо это решение, пишет обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.

REGNUM Япония

«Мы просили «Русал» прекратить поставки алюминия по нашим срочным контрактам, поскольку не можем произвести оплату в долларах и не хотим подпасть под вторичные санкции США», — сообщил агентству Рейтер представитель одного японского торгового дома.

Важно, что такую позицию заняли не мелкие фирмы, а компании мирового уровня, торгово-промышленные гиганты, и что речь идет о крупных суммах: Япония закупала в России порядка 300 000 тонн алюминия — 16% от общего объема поставок металла в эту страну. В качестве альтернативных поставщиков сейчас рассматриваются Австралия, Ближний Восток, Малайзия и Индия.

Примечательно, что долгое время в российской дипломатии была — и сейчас существует — точка зрения, согласно которой Япония может стать стратегическим партнером РФ, и это при том, что единственным стратегическим партнером были, есть и еще долго будут США. Япония не может стать средством решения сложных экономических проблем России, об этом независимые эксперты предупреждали еще Ельцина, о том же писали Путину:

«Глубоким заблуждением, навязанным руководству нашей страны японской пропагандой, является мысль, будто территориальные уступки или же обещания уступок в будущем… приведут к тому, что на нашу страну прольются обильные «иеновые дожди»: японские банки и предпринимательские фирмы не подчиняются токийским политикам и дипломатам и никогда не пойдут на альтруистические, благотворительные финансовые и экономические операции».

А ведь сколько было надежд на данные Японией обещания экономической помощи, даже при том, что за этими обещаниями стоял вполне прагматичный и конкретный интерес. Так можно ли ждать от крупного японского бизнеса, что он поступится привычной рациональностью?

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