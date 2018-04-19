Москва, 19 апреля, 2018, 17:46 — ИА Регнум. Гидрометцентр распространил экстренное предупреждение об ухудшении погоды на территории Московского региона и большей части Центрального федерального округа в ближайшие дни. Местами возможны снежные сугробы высотой до 15 сантиметров.

Андрей Дьячков ИА REGNUM Весна в пути

По прогнозу синоптиков, в связи с перемещением глубокого циклона из Скандинавии на север Европейской части России днём 21 апреля и 22 апреля в большинстве областей Центрального федерального округа ожидается усиление западного и северо-западного ветра до 15—22 метров в секунду.

«В северной половине ЦФО пройдут дожди, в Тверской, Ярославской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской, Рязанской областях со снегом и установлением местами временного снежного покрова толщиной до 5—15 сантиметров», — говорится в сообщении.

Ночью 22 апреля температура воздуха на севере округа местами понизится до — 2 градусов, днем ожидается 2−8 градусов выше ноля. Ночью 23 апреля ожидается понижение температуры местами до — 6 градусов.

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