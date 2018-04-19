Клайпеда, Литва, 19 апреля, 2018, 18:20 — ИА Регнум. Масштабные военные учения по отработке боевых действий в городских условиях вызвали у жителей Клайпеды ироническую реакцию. Учения «Храбрый грифон 2018» стартовали 16 апреля, а завершатся 20 апреля. За это время солдаты, с привлечением боевой техники, прямо во дворах и на улицах Клайпеды, третьего по величине города Литвы, отрабатывают «отражение агрессии России».

Скриншот страницы Сообщества «Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!» в социальной сети Facebook Учения «Храбрый грифон 2018» в Клайпеде

Минобороны Литвы прямо не говорит о том, что армейские подразделения учатся воевать именно с РФ, однако ранее литовское военное ведомство, как и МИД Литвы и канцелярия президента, неоднократно декларировали, что «от России исходит военная угроза», «нападение России возможно», в связи с чем НАТО должно срочно разместить в Прибалтике как можно больше войск. Все военные учения в Литве с 2014 года регулярно объявляются как отработка действий по «защите от потенциального агрессора».

На улицах Клайпеды военные применяют холостое оружие, однако всем жителям города и района разослали на мобильные телефоны уведомления, в которых просят не волноваться при виде людей в камуфляже и военной техники. Также в городе были развешаны плакаты, которые сообщали о грядущих учениях.

Скриншот страницы Сообщества «Žvejybos uosto rajono bendruomenė» в социальной сети Facebook Литовские солдаты отрабатывают «отражение агрессии России» на улицах Клайпеды

Впрочем, жители — по крайней мере, в различных городских сообществах в социальной сети Facebook — с иронией отнеслись к военным манёврам, но активно делятся фотографиями стреляющих солдат во дворах собственных домов.

«Играют в Counter-strike», — в комментариях к фотографии с военными написал один из пользователей сообщества Žvejybos uosto rajono bendruomenė («Сообщество района рыбного порта»).

Скриншот страницы Сообщества «Клайпеда.Ру» в социальной сети Facebook Литовские солдаты отрабатывают «отражение агрессии России» на улицах Клайпеды

«Могли бы то заброшенное здание реально взорвать», — к видео со штурмом солдатами одного из пустующих зданий написал другой пользователь.

«А я вечером шла и, увидев мальчишек, пожелала им не замерзнуть… бо холодно вечером было…» — написала пользователь в сообществе «Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!».

Скриншот страницы Сообщества «Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!» в социальной сети Facebook Экстренное оповещение для жителей Клайпеды

«Такая афиша мощная! Глаза сами ищут — biletai.lt (сайт по продаже билетов на концерты и другие культурные или спортивные мероприятия) и цену», — в комментариях с изображением афиши написал один из пользователей. «Вот куда денежки налогоплательщиков улетают!» — уже серьезно добавила другая участница сообщества.

«Кто в городе — оккупанты или освободители?» — шутят участники ещё одного сообщества — «Клайпеда.Ру».

Скриншот страницы Сообщества «Русскоговорящие Клайпеды. Клайпеда на русском!» в социальной сети Facebook Литовские солдаты отрабатывают «отражение агрессии России» на улицах Клайпеды

»Бюджет надо осваивать энергично…» — добавляет другой пользователь. «Очередное представление списанной техники (по документам, естественно, проходит как золотая) Цель — демонстрация силы пенсионерам, чтоб не вздумали затеять референдум. Жалкая пародия на государство…» — негодует один из участников.

Напомним, в Литве под командованием Германии дислоцирован батальон сил быстрого реагирования НАТО.