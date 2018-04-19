Ростов, Ярославская область, 19 апреля, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Ростовский оптико-механический завод отключен от системы газоснабжения в связи с неплатежами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

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Котельную ПАО «Ростовский оптико-механический завод» отключили от системы газоснабжения из-за просроченной задолженности предприятия в размере 27,7 млн рублей. Предприятие не платило газовикам более трех месяцев.

«О планируемом прекращении подачи газа руководство завода было уведомлено заранее. Добиться исполнения договорных условий поставки газа так и не удалось. Отключение от системы газоснабжения произведено 19 апреля в строгом соответствии с действующим законодательством», — сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Главный инженер ПАО «Ростовский оптико-механический завод» Николай Котенев сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что задолженность образовалась «благодаря» ОАО «ЯГК», которое покупало у РОМЗ теплоэнергию, но не рассчиталась с ним. Это привело к отключению газа.

Руководство предприятия написало письмо в департамент жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области. Там пояснили, что 23 апреля заместитель председателя правительства Ярославской области Виталий Ткаченко проведет совещание оборонщиков и газовиков с целью решению проблемы.