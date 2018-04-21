Киев, 21 апреля, 2018, 15:17 — ИА Регнум. Обращение офицеров украинской армии к Петру Порошенко поражает своей беспомощной наивностью. Военные выполнили приказ и в 2014-м ушли из Крыма, оставив там жилье, и вот за истекшие четыре года власть так ничего для них и не сделала, а ведь многие из них воевали в «АТО» и даже награждены. Как отразились четыре майданных года в этом эпизоде, пишет обозреватель ИА REGNUM Сергей Гуркин.

Oleinik.win Солдаты ВСУ

Большинство украинских офицеров в 2014 году решили, что присягали народу и Родине, а не тем, кто захватил в Киеве власть, — но некоторые исполнили присягу буквально. Их ждала гражданская война, награды — которые майдану не жалко — и разговоры об «одной из сильнейших армий континента». Нормальные условия для жизни и работы оказались из поля обсуждения выведены, причем не только в случае авторов письма, их пример — не единственный: в прошлом месяце служащие военной части 32 ракетно-артиллерийского полка ВМС Украины рассказали, что живут «как бомжи», и видеозапись это подтверждала. В таких условиях — когда майдан обещал, но кинул — то и дело появляются новости об очередном суициде ветерана «АТО», о нападении на прохожего, о вступлении в банду. Накрутив их и дав пострелять, их выпустили — но никаких перспектив «на гражданке», никакой психологической поддержки к ней не предоставляется, вместо этого — только негласное право зарабатывать на жизнь, кто как умеет.

При этом на войну и под предлогом войны продолжают уходить миллиарды, добываемые из кредитов, налогов и добровольных сборов с граждан. Факты растрат и жульничества в этой сфере известны, но проблема не в отдельно взятом жульничестве, а в том, что смешано оно с реальной войной. Но другой вопрос — можно ли было ожидать от майдана чего-либо другого? Искренней заботы о людях, чести, честности… Как много времени нужно, чтобы понять урок майдана — преступного захвата власти с целью наживы, а не с целью заботы о народе? Кто-то начинает прозревать только сейчас.

Об этой истории читайте подробнее: Ошиблись государством: украинские офицеры написали письмо Порошенко

Обратите также внимание на другие статьи Сергея Гуркина о политическом кризисе на Украине.