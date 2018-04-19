Омск, 19 апреля, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Главные события Омской области в специальном обзоре ИА REGNUM

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Богатые и бедные в омском Заксобрании

Обнародованы сведения о доходах депутатов Законодательного собрания Омской области. И если обычно у жителей регионов России вызывают недоумение слишком высокие доходы народных избранников, то здесь — обратная ситуация. Именно в Омской области нашёлся депутат, не заработавший за 2017 год ничего — 0 рублей. Это Хабулда Шушубаев, который, по данным с сайта областного парламента, является главой Сибирского благотворительного фонда «Агро-Траст». Его супруга отчиталась о доходах за прошлый год в размере 6,36 тыс. рублей. Недвижимости в собственности у депутата, его супруги и несовершеннолетнего ребёнка нет, автомобилей тоже. В пользовании у семьи Шушубаева — квартира площадью 120 кв. м.

Омские массмедиа предположили, что такие скромные цифры связаны с судебным процессом в отношении депутата, который тянется уже более полутора лет. В сентябре 2016 года в СУ СКР по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении Шушубаева, обвиняемого в хищениях денежных средств дольщиков и незаконном получении кредита. По данным следствия, в 2008—2013 годах Шушубаев, являясь руководителем ООО «РоКАС», организовал привлечение денежных средств физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне «Ясная Поляна» города Омска. Затем деньги дольщиков (более 100 миллионов рублей) были перечислены на расчетные счета подконтрольных ему организаций и использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов. В результате 314 потерпевшим — участникам долевого строительства — причинён значительный ущерб.

Также в топ-3 самых бедных депутатов вошли Сергей Головачев (заработал за 2017 год 19,9 тыс. рублей, супруга — 216,06 тыс.) и Виктор Стручаев (заработал 120,7 тыс. руб.). Менее 300 тысяч рублей заработали ещё пятеро парламентариев.

Самый внушительный доход показал депутат Сергей Калинин — 245,98 млн руб. Его супруга заработала 39,86 млн руб. У Калинина есть шесть земельных участков (в том числе один в Турции (1/38 доли, совместная собственность) и два в Германии), жилой дом, квартира в России, склад для хранения древесины, здание цеха площадью 10 185 кв. м в Германии и другая недвижимость.

На втором месте по доходам — депутат Дмитрий Павлов, заработавший 154,46 млн руб. (супруга — 98,3 тыс. рублей). Павлову, помимо прочих объектов недвижимости, принадлежат 20 квартир и множество помещений. Третий в списке самых богатых омских парламентариев — Валерий Кокорин. За 2017 год он заработал 81,9 млн руб. (супруга — 1,17 млн). Кокорин — владелец множества земельных участков, двух жилых домов и так далее.

Спикер Заксобрания Омской области Владимир Варнавский отчитался о доходах за 2017 год в размере 8,03 млн руб. Его супруга заработала 416,78 тыс. руб. Варнавскому принадлежат четыре земельных участка, жилой дом, дача, гараж, нежилое помещение, ¼ доли квартиры площадью 86,5 кв. м, автомобиль Hyundai. Его жене принадлежит квартира площадью 38,1 кв. м.

Как уже сообщало ИА REGNUM, также раскрыли свои доходы сенаторы и депутаты от Омской области.

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Напомним, по данным Омскстата, в марте 2018 года средняя зарплата жителей Омской области составила 30 445,7 руб.

За 2016 год Хабулда Шушубаев заработал 779,1 тыс. руб. (супруга — 945,4 тыс.), Сергей Головачев — 420,7 тыс. (супруга — 223,4 тыс.), Виктор Стручаев — 264,5 тыс., Сергей Калинин — 229,7 млн руб. (супруга — 11,97 млн), Дмитрий Павлов — 129,1 млн (супруга — 82,8 тыс.), Валерий Кокорин — 51,02 млн (супруга — 768,57 тыс.), Владимир Варнавский — 9,5 млн (супруга — 470,3 тыс.).

Омской экологии нужна федеральная поддержка

Президент России Владимир Путин 18 апреля на совещании с членами правительства заявил о том, что наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. В их числе он назвал Омск.

«Мы хорошо знаем, хорошо известно, что в некоторых городах эта проблема стоит особенно остро: это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, Чита. Здесь фиксируются наибольшие объёмы выбросов в воздух», — сказал президент, добавив, что с 2019 года в России начнёт внедряться новая система экологического регулирования.

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Сегодня, 19 апреля, высказывание Владимира Путина прокомментировал врио губернатора Омской области Александр Бурков. Он заявил, что в июне в Омске заработает Центр мониторинга и оперативного реагирования на загрязнение атмосферного воздуха.

«Мы сами не раз говорили на высшем уровне о масштабе экологических проблем в нашем регионе, при решении которых нам нужна федеральная поддержка. Поэтому тот факт, что глава государства сейчас обозначил их актуальность, говорит о том, что регионы могут получить помощь по устранению проблем. Это нам значительно облегчит задачу, поскольку пока только три омских предприятия до 1 января 2019 года обязаны установить датчики. А нам нужно подключать и другие предприятия к системе предупреждения, мониторинга и реагирования на выбросы, которую мы пока формируем собственными силами. Чтобы мы потом по полгода не искали источник. Впервые за 5 последних лет региональным правительством принято решение дополнительно выделить 15 млн рублей в целом на решение проблем, связанных с качеством атмосферного воздуха», — цитирует Буркова пресс-служба облправительства.

Он подчеркнул, что в мае 2018 года в регионе будет объявлен конкурс на замещение должности министра природных ресурсов и экологии (Александр Винокуров ушёл в отставку с этой должности в конце октября 2017 года — прим. ИА REGNUM ).

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«Кроме того, мы планируем принять участие в федеральном пилотном проекте по квотированию выбросов с использованием сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха. Состояние экологии — это вопрос, связанный с комфортностью будущего жителей региона. Уверен, что система экологического мониторинга, которую мы вскоре запустим, будет этому способствовать», — резюмировал руководитель региона.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Омской области случился крупный экологический скандал. В марте жители Омска начали массово жаловаться на зловоние в городе. По факту загрязнения атмосферного воздуха в столице региона было возбуждено уголовное дело. Специалисты выяснили, что едкий запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. Виновника выбросов не нашли до сих пор.

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Сотни новых случаев ВИЧ-инфекции

Стало известно, как в Омской области складывается ситуация по ВИЧ-инфекции.

К 1 апреля 2018 года в регионе зарегистрировано 17 447 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель поражённости составил 884,4 на 100 тысяч населения. За три месяца 2018 года зарегистрировано 467 случаев, показатель заболеваемости — 23,7, сообщили ИА REGNUM в областном Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В Омске наибольший показатель заболеваемости за три месяца 2018 года зафиксирован в Советском административном округе — 36,2 (96 случаев). Среди сельских районов наибольший показатель заболеваемости — в Омском районе — 30,8 (31 случай).

По результатам эпидемиологических расследований за 2017 год путь передачи при внутривенном употреблении наркотиков составил 41%. Увеличивается количество случаев заражения ВИЧ половым путём: в 2016 году — 50%, в 2017 году — 58%.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом по России за пять лет прирост заболеваемости ВИЧ снизился более чем в шесть раз. Об этом 18 апреля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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