Кишинёв, 19 апреля, 2018, 16:44 — ИА Регнум. Молдавия и Украина приступили к осуществлению полномасштабного совместного погранично-таможенного контроля на пункте перехода «Кучурган — Первомайск» приднестровско-украинской границы. Как заявил на заседании молдавского правительства премьер-министр Молдавии Павел Филип, старт совместному контролю был дан 18 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

По его словам, процесс контроля ведется без инцидентов, таможенные процедуры для первых автомобилей уже выполнены. «Это также переходный период для экономических агентов, которые не зарегистрированы здесь, в Кишиневе. В течение этого периода мы даем им возможность зарегистрироваться и дальше наслаждаться удобством, предлагаемым этим общим КПП», — сказал Филип. Что произойдет по завершении этого периода, он не уточнил.

Молдавский премьер-министр призвал ускорить процесс расширения совместного контроля на все пункты перехода границы на приднестровском участке. Он напомнил, что на прошлой неделе президент Украины Петр Порошенко подписал закон о ратификации соглашения о совместном контроле на границе.

Создание совместных пограничных пунктов на приднестровско-украинской границе (на территории Украины) означает введение полной пограничной блокады Приднестровской Молдавской Республики и полного контроля над всеми потоками людей и товаров через ПМР со стороны Молдавии в нарушение ранее достигнутых договоренностей. По подсчетам приднестровских властей, это нанесет прямой ущерб экономике ПМР в размере около $40 млн, а также оставит без работы и средств к существованию около 10% населения республики.