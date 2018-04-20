Москва, 21 апреля, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 21 апреля, представители и поклонники циркового искусства отмечают Международный день цирка.

Цитата из к/ф «Дневник Глумова». Реж. Сергей Эйзенштейн. 1923. СССР Цирк

Прародителем этого праздника стал Европейский день цирка, который впервые прошел 19 апреля 2008 года. Его инициатором выступила Европейская цирковая ассоциация. Традицию отмечать День цирка решили продолжить и учредить всемирный праздник.

В 2009 году Европейская цирковая ассоциация и Всемирная федерация цирка, действующая под патронажем принцессы Монако Стефании, решили организовать Международный день цирка. Тогда президент Европейской цирковой ассоциации Урс Пилс и принцесса Стефания предложили всем циркам поддержать инициативу ежегодного празднования этого дня.

Впервые День цирка отметили 21 апреля 2010 года. С тех пор он стал ежегодным для многих стран. Сейчас с ЮНЕСКО прорабатывается вопрос по поводу внесения праздника в перечень ежегодно отмечаемых дат.

И хотя цирк считается одним из древнейших видов искусства, в современном виде он появился лишь в конце 18 века. Его основателем считается английский наездник Филип Астлей. Опытным путём он выявил, что лошадям удобнее всего бежать галопом и выполнять трюки по кругу диаметром 13 метров.

С середины 19 века количество цирковых жанров увеличивалось, а технические возможности представлений и номеров расширялись. Например, после введения страховочной сетки в номерах воздушной гимнастики появилась возможность усложнения трюков.

В России цирк появился значительно позже, чем в Европе. Создателями Русского национального цирка считаются братья Никитины. В 1873 году они дали первое представление «Русского цирка братьев Никитиных» в Пензе, после чего открыли целую сеть цирков в Москве, Минске, Киеве, Баку, Тифлисе и других городах.