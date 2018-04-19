Ярославль, 19 апреля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. В Ярославле со стены Знаменской церкви исчезла мемориальная табличка руководителя народной киностудии «Юность» Рэма Юстинова. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Знаменская башня и церковь Знамения в Ярославле

Народная киностудия с советских времен располагалась в бывшем здании храма, пристроенного к Знаменской башне. В 2009 году студия была выселена по решению суда из-за нарушения норм пожарной безопасности. Вскоре здание было передано Ярославской епархии, в нем был открыт действующий храм.

Юстинов умер в 2012 году. В 2013 году табличку его памяти установили друзья и соратники, без согласований с мэрией города. Около входа в здание на мраморной доске был выгравирован портрет режиссера и надпись «Здесь работал РЭМ». Недавно она пропала.

«Не думаю, что это были вандалы, поскольку болты, на которых она крепилась, были выкручены очень аккуратно. Думаю, что это сделали прихожане церкви. Они, когда выходят из храма, то поворачиваются и крестятся. И как раз их взгляд падал на табличку», — сказал корреспонденту ИА REGNUM администратор сайта, посвящённого Рэму Юстинову, Антон Быканов.

Сейчас комплекс Знаменской башни находится в ведении двух организации. Там разместился храм иконы Божией Матери «Знамение» и есть помещения ЯрГУ. Университет постепенно передает помещения церкви.

Настоятель Знаменской церкви Иоанн Тераудс сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что он не снимал табличку. Ректор ЯрГУ Александр Русаков тоже сказал, что команды убрать табличку не давал. Глава администрации Кировского и Ленинского района Любовь Сурова отрицает причастность своих сотрудников к этому.

Ученики Рэма Юстинова пока не приняли решение — восстанавливать табличку или смириться с ее потерей. Создатель и руководитель народной киностудии «Юность» снял около 500 фильмов, среди которых фильмы о ярославском герое-подводнике Валерии Харитонове, о братьях Нобелях, и многие другие.