Калининград, 19 апреля, 2018, 16:21 — ИА Регнум. Решение депутатов горсовета Калининграда аннулировать улицу Гастелло — «абсолютная политическая незрелость». Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 19 апреля, председатель Союза участников Великой Отечественной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области Владимир Нижегородцев.

Warheroes.ru Мемориальная доска на улице Гастелло в Москве

Напомним, вчера депутаты приняли решение о ликвидации в городе пяти улиц, на которых нет зданий и сооружений. Среди них — улица, названная в честь легендарного лётчика Николая Гастелло, который в первые дни Великой Отечественной войны совершил «огненный таран» на германскую механизированную колонну в Белорусской ССР.

Депутаты поддержали предложение топонимической комиссии Калининграда об аннулировании улиц — Армавирская, Гастелло, Компасная, Полярная и переулка Ивана Сусанина, поскольку — цитата из документа — «фактически этих улиц уже не существует из-за архитектурно-планировочных изменений, которые происходят в течение последних лет».

Председатель горсовета Андрей Кропоткин заверил журналистов, что полностью эти названия не исчезнут с карты Калининграда.

«Мы предлагаем, чтобы они попали в резерв и были использованы в дальнейшем на других улицах», — сказал Кропоткин.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM глава регионального Союза ветеранов ВМФ Владимир Нижегородцев задался вопросом — что мешало депутатам сразу присвоить имя Гастелло новой улице?

«На вчерашнем заседании депутаты согласовали названия новых улиц — Речная и Орбитальная. Что мешало еще вчера безымянную улицу назвать Гастелло, а не Речная? Финансовых затрат — никаких. Налицо абсолютная политическая незрелость наших депутатов. В голове не укладывается, как можно ликвидировать улицу имени Героя Великой Отечественной войны за три недели до Дня Победы», — сказал Нижегородцев.

По мнению собеседника ИА REGNUM, своим решением калининградские депутаты фактически приблизились к польским депутатам, которые также аннулируют названия улиц, связанные с памятью о героях, освободивших мир от фашизма.

Стоит отметить, что улица Гастелло есть в двух городах Калининградской области — Советске и Черняховске. Местность, где совершил свой подвиг лётчик — отрезок дороги Молодечно — Радошковичи в Белоруссии — расположена менее чем в 300 км от границы с российской Калининградской областью.