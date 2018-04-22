Москва, 22 апреля, 2018, 14:12 — ИА Регнум. Ответ России на недружественные действия США и других стран Запада откладывается: соответствующий законопроект будет рассмотрен только 15 мая и только в первом чтении. Когда состоятся дальнейшие чтения, неизвестно — может, до конца весенней сессии, а может, и нет. Что стоит за таким решением — очевидно принятым не в Госдуме — и чем оно может обернуться, пишет обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Как Москва собирается реагировать на это «себе не во вред»?

Меры политического и экономического давления США начали вводить против России еще в 2014 году, за прошедшие годы санкции не ослабевали, напротив, давление только нарастает, — и тем удивительнее, что ответ на это давление до сих пор не разработан. Вместо этого ведутся разговоры о том, что не надо путать американских политиков, которые вводят санкции, и бизнесменов (а то в США не бизнес покупает политиков), и что ответ — дело ответственное, им ведь можно только ухудшить дело, а надо и не все американское отвергнуть, и России не навредить.

Но ведь задача ответа — не навредить Штатам, минимизируя при этом вред самим себе. Задача — повернуть ситуацию так, чтобы США перестали действовать в ключе, наносящем России широкий, отнюдь не только экономический ущерб. Так почему механизм эффективного встречного давления так и не выработан за четыре года? И какую цель намерено поставить перед собой государство — «не навредить себе» или заставить США прекратить вредить России?

Читайте подробности: Действенный ответ России на давление США: почему его нет до сих пор?

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