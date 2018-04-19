Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. АО «Адмиралтейские верфи» и Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) подписали контракт на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» проекта 00903. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 апреля в пресс-службе судостроительного предприятия.

«Адмиралтейские верфи» Платформа «Северный полюс» (эскиз)

Согласно условиям контракта, платформа будет передана заказчику в 2020 году. Создание платформы должно закрепить российское присутствие в Арктике, а также позиции России как мирового лидера полярной науки.

Платформа «Северный полюс» предназначена для осуществления круглогодичных комплексных научных исследований в Северном Ледовитом океане. Она представляет собой судно с высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива около двух лет, сроком службы не менее 25 лет. Экипаж — до 14 человек, научный персонал — до 48 человек.

Эта платформа должна заменить использовавшиеся ранее для исследования Арктики дрейфующие полярные станции. Платформа сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без ледокола, принимать на свою вертолетную площадку тяжелые вертолеты типа Ми-8 АМТ (Ми-17).

Длина платформы «Северный полюс» — 67,8 м; ширина — 22,5 м; водоизмещение — около 7500 тонн; мощность энергоустановки — 3600 кВт; скорость не менее 10 узлов.

По мнению руководителя Росгидромета Максима Яковенко, подписание контракта на создание платформы «знаменует собой начало принципиально нового глубокого этапа борьбы за научные знания в Арктике в условиях таяния льда». «Мы рады, что у нас есть очень хороший партнер в лице Адмиралтейских верфей, без которого этого проекта просто бы не было», — сказал Яковенко.

«Мы занимаемся этим проектом уже два года, и сегодня чётко представляем, каким будет технический проект судна. Верфи с удовольствием продолжают традиции строительства судов ледового класса, берущие своё начало с атомного ледокола «Ленин», и готовы строить всё более современные корабли как гражданского, так и военного назначения», — отметил, в свою очередь, гендиректор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство России 7 апреля 2018 года утвердило выделение 6,9 млрд рублей на строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» для исследования и мониторинга природной среды в Арктике. В период с 2018 по 2020 годы государство инвестирует в этот проект 6,966 млрд рублей.

Напомним, в ноябре 2017 года в состав Военно-морского флота РФ передан ледокол «Илья Муромец», построенный на «Адмиралтейских верфях». В постройке также ледокол «Виктор Черномырдин» и серия патрульных ледоколов для Военно-морского флота.