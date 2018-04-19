Москва, 19 апреля, 2018, 15:05 — ИА Регнум. Называющий себя одним из создателей отравляющего газа «Новичок» Владимир Углев дважды пережил отравление этим ядом. Об этом он заявил в интервью РБК.

samequizy.pl Яд

«Я дважды сам поражался. Правда, принимал вовремя все меры и, как видите, жив-здоров», — заявил Углев.

По его словам, другой участник программы Вил Мирзаянов, который также называет себя одним из создателей яда, это вещество даже «никогда в руках не держал».

«Он просто инженер, исполнитель, мыл посуду и делал то, что приказывал (Пётр) Кирпичев (руководитель научной группы), а сейчас он хочет выдать себя за ученого», — добавил он.

Напомним, ранее Мирзаянов рассказал, что эффективное применение яда возможно только в сухую погоду, так как при наличии в воздухе большого количества влаги вещество не обладает необходимой устойчивостью.

Читайте подробнее: «Применяли идиоты»: Создатель «Новичка» объяснил, почему выжили Скрипали

В свою очередь Углев считает, что яд не обезвредить водой, поскольку «представители так называемого «Новичка» очень устойчивы к водному и водно-основному гидролизу». Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании обвиняют Россию в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Лондон уверен, что они были якобы отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок», однако никаких доказательств этому приведено не было.