Кемерово, 23 апреля, 2018, 03:12 — ИА Регнум. В ходе следственных действий установлено, что здание «Зимней вишни» не было сдано в эксплуатацию, точнее, было сдано незаконно, а также не проходило проверок. Однако если учесть, что речь идет о крупном ТЦ в центре города, то напрашивается вывод: дело не в случайной ошибке системы, а в системной деформации. Эту деформацию и предстоит исправлять новому главе региона Сергею Цивилеву. Какую позицию может занять по отношению к преемнику Аман Тулеев, пишет автор ИА REGNUM Илья Дубровин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Чиновник

Вопрос о том, кто сменит Тулеева на губернаторском посту, оставался неясным уже давно; в 2016 году в Кемеровской области состоялся ряд скандальных отставок и арестов, в 2017 году Тулеев долго болел, в 2018-м сгорела «Зимняя вишня», а имя преемника до сих пор оставалось неизвестным. Через неделю после пожара Тулеев все же подал в отставку, а на его место назначен врио Сергей Цивилев. Сам же Тулеев вовсе не ушел из политики, и уже 10 апреля кемеровские депутаты проголосовали за нового спикера областного Совета народных депутатов. Реакция на это перемещение показательна. Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов его не одобрил, как и оппозиционные партии ГД, включая думскую фракцию «Справедливой России». А вот руководитель фракции «Справедливой России» в кемеровском парламенте Владимир Волчек мнение Неверова раскритиковал, и вообще реакция депутатов местного парламента говорит о том, что партийные различия отсутствуют — есть «партия Тулеева». Кадры этой партии занимают многие ключевые места.

Что же касается самого не желающего уходить из политики Тулеева, то на своем новом посту он может или помочь Цивилеву стать первым регионом за Уралом, или помешать ему, чтобы продвинуть своего ставленника и сохранить систему, команду и самого себя.

«Что касается эффективности региональной команды, то, по оценкам правительства Российской Федерации, не администрации, а именно правительства, эта эффективность находится где‑то на 73-м месте в целом по России», — сказал Владимир Путин на встрече с Цивилевым 5 апреля.

О транзите, в котором находится ргеион, читайте в статье: Кузбасс: перемены остановлены — зачем Тулееву региональный парламент?

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