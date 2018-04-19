Киев, 19 апреля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На Украине депутаты активно обсуждают принятие Радой проекта постановления №8284 «О поддержке обращения президента Украины к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

В частности, депутат от «Оппоблока», сторонник Русской православной церкви Вадим Новинский обвинил президента Украины Петра Порошенко в расколе украинского общества. Он также обозвал его «лжецом и негодяем».

«Церковь — это не министерство обороны и не национальный банк, и не что-то другое. Церковь — это тело Христово на земле, ее создал сам Господь. Врата Ада её не одолеют. Тут действуют совершенно другие законы, там Святой дух руководит, а не президент Порошенко», — сказал Новинский.

По его словам, Украина не получит свою автокефальную церковь.

«В 2016 году уже было такое обращение. Мы видим, что ничего такого не произошло. Патриарх Константинопольский никогда не пойдет на нарушение церковных законов. Он не будет это рассматривать. Это будет означать раскол в православии, который будет похлеще 1054 года, когда христианская церковь развалилась на католическую и православную. Он никогда не войдет в историю как раскольник. Я был на православном совещании в Швейцарии, когда он выступал. Там были патриархи всех церквей. На прямой вопрос патриарху, как он относится к расколу в Украине? Он сказал: «Я поддерживаю Украинскую православную церковь каноническую и никогда не пойду на то, чтобы признать раскольников». Это были слова патриарха Варфоломея два года назад», — рассказал Новинский.

При этом депутат, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что создание Украинской поместной автокефалии станет «духовной основой» в становлении украинского государства.

«Если мы хотим успешности, процветания, счастья, веры для нашего народа, мы обязаны быть едиными. Единая поместная православная церковь — это та духовная основа, которая может стать мощным толчком в становлении нашего государства. Сегодня все украинцы должны молиться за то, чтобы мы получили монолитную, единую, духовную основу. Много жестоких последствий, которые мы имеем сегодня, являются в том числе, частью неверия, жестокости, агрессии, расколов. Залечить эти раны — святая обязанность нашего поколения. Украина никогда не встанет с колен, пока не станет на колени перед Богом», — сказала Тимошенко.

Ранее депутаты Верховной рады повторно поддержали постановление об обращении президента Украины Петра Порошенко к вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине. За это решение проголосовали 268 депутатов. Ранее, в 2016 году, депутаты также голосовали за подобное обращение к Варфоломею.

Напомним, что 17 апреля Порошенко заявил, что решение о создании Украинской автокефалии может быть принято в июле 2018 года. Он сообщил, что 9 апреля посетил Стамбул, где помимо переговоров с руководством Турции встретился со вселенским патриархом Варфоломеем и членами Синода. По словам Порошенко, патриарх и Синод поддержали украинскую автокефалию.

Как сообщалось, в 2014 году после расстрелов на майдане в Киеве на закрытой встрече бизнесмен Петр Порошенко повздорил с бизнесменом Вадимом Новинским.