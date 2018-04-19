Краснодар, 19 апреля, 2018, 14:35 — ИА Регнум. Первый заместитель главы города Сочи Мугдин Чермит арестован. Такое решение сегодня, 19 апреля, вынес сочинский суд.

Keith Allison Арест

Как сообщало ИА REGNUM, Чермит был задержан накануне, 18 апреля, в своем рабочем кабинете. Правоохранительные органы провели обыски в администрации города, в том числе — в кабинете первого вице-мэра.

Между тем стали известны причины задержания: следственные органы подозревают чиновника в превышении полномочий. Официальной информации от следственных органов пока нет, однако, как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники, речь идет о согласовании Чермитом разрешения на строительство жилого комплекса компанией «Остринский» — при том, что объект является самостроем и возводится с нарушениями.

Мугдин Чермит работает в должности первого вице-мэра города с 2016 года, курирует городское хозяйство и земельный контроль, в том числе борьбу с самовольным строительством. До этого работал в департаменте внутренней политики администрации Краснодарского края.

По данным «Коммерсантъ», строительно-инвестиционная компания «Остринский», которая в 2017 году сменила название на «Юг-стройка», возводила несколько жилых комплексов в Краснодаре и Сочи. Владельцем компании является Антон Остринский, сын депутата горсобрания Сочи.

Сам владелец компании с декабря прошлого года находится в СИЗО — по обвинению в мошенничестве. Речь идет о выявлении хищения в 220 млн рублей на строительстве ЖК «Мир» в Краснодаре. Этот комплекс является одним из известных долгостроев Кубани: он должен был быть сдан в 2016 году, но до сих пор находится в низкой степени готовности. В числе пострадавших дольщиков СМИ называют 1,2 тыс. человек.

Отметим, что накануне уже в Краснодаре был задержан главный архитектор города Игорь Мазурок. По версии следствия, Игорь Мазурок может быть причастен к выдаче в 2013—2015 годах незаконных разрешений на строительство коммерческой недвижимости и многоэтажных жилых домов, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов участников долевого строительства. Всего, по данным следователей, чиновник выдал девять таких документов.

Сегодня же, 19 апреля, в СМИ появилась информация о задержании еще одного чиновника — вице-мэра Сочи по строительству Ивана Бомбергера. Но в пресс-службе журналистов успокоили: он на месте и работает.