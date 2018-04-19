Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 14:32 — ИА Регнум. Петербургский парламент может заставить Смольный согласовывать с депутатами кандидатуры глав городских районов. Соответствующий законопроект рассмотрела профильная комиссия городского Заксобрания, передает 19 апреля корреспондент ИА REGNUM. Заметим, сейчас глав районов губернатор назначает единолично, с депутатами же советуются лишь по поводу кандидатур вице-губернаторов.

Дарья Драй ИА REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга

О необходимости исправить ситуацию в городском парламенте говорят уже давно, особенно эти призывы усилились после того, как единороссы под предводительством спикера Вячеслава Макарова и экс-главы Центрального района Марии Щербаковой выступили против нынешнего районного главы Андрея Хлуткова. Скорее всего, это связано с попыткой Хлуткова влиять на районное отделение партии в обход Макарова и Щербаковой. Депутаты забросали губернатора Георгия Полтавченко гневными запросами, а Хлуткова с трибуны отправляли в «младшую группу детского сада».

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Тем не менее, комиссия по МСУ, 9 из 10 членов которой — единороссы, не решилась прямо поддержать законопроект «Яблока» о согласовании глав районных администраций через депутатов. На словах против концепции не высказался никто, отметив отдельные недостатки документа, но лишь представитель «Партии роста» Максим Резник предложил официально одобрить документ. Но комиссия большинством голосов решила оставить решение «на усмотрение депутатов», то есть самоустранилась от каких-то рекомендаций.

Законопроект предполагает, что Смольный должен будет спросить согласия у Заксобрания при назначении всех членов правительства, а также глав районов. Кроме того, согласно документу, парламент сможет выразить недоверие всем чиновникам, в чьем назначении он участвовал.

«В последнее время мы часто слышим в ЗакСе — в том числе, от нашего председателя Вячеслава Макарова — критику в адрес тех или иных чиновников, членов правительства, глав районов, председателей комитетов. Что они не всегда хорошо выполняют свои обязанности. Что не всегда с должным уважением относятся к депутатам и учитывают их мнение. И так далее и тому подобное.

На наш взгляд, исправить эту ситуацию надо, существенно усилив влияние законодательной власти на кадровый состав исполнительной. Как только чиновники поймут, что их утверждение и снятие зависят от парламента, а не только от губернатора, качество их работы и отношение к депутатам сразу изменится», — полагает «яблочник» Борис Вишневский.

По его мнению, на пленарном заседании документ могут рассмотреть 16 мая, так как 25 апреля Заксобранию предстоит заслушать отчет губернатора Полтавченко, а затем петербургский парламент по традиции устроит себе «каникулы» без заседаний в связи с Первомаем и Днем Победы.