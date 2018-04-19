Москва, 19 апреля, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за роста геополитической напряженности и справились с внешними шоками, что говорит об их зрелости. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чём говорят тренды».

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Российские финансовые рынки оказались под давлением из-за роста геополитической напряженности. При этом стоит отметить, что рынки эффективно справились с внешними шоками без дополнительных действий Банка России, что говорит об их зрелости», — отмечается в документе.

Вследствие того, что финансовые рынки страны оказались под давлением из-за геополитической напряженности и введения нового пакета санкций, за последний месяц курс рубля стал аутсайдером среди всех валют развивающихся стран, повысилась российская риск-премия и доходности облигаций, снизились котировки российских акций, указали эксперты.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 2014 года США неоднократно расширяли санкции против России. В начале апреля были введены новые санкции, под ограничения попали 24 чиновника и предпринимателя, а также 14 компаний. Госдума 15 мая рассмотрит законопроект о контрмерах.