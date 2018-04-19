Ярославль, 19 апреля, 2018, 14:20 — ИА Регнум. 500 кг макулатуры собрали в ходе акции «Убери свой город», которая состоялась 18 апреля на площади Волкова в Ярославле. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля.

Акция «Убери свой город»

Акция была примечательна тем, что на основании ее проведения было отказано в согласовании митинга против московского мусора. Ряд ярославских СМИ пытались выдать митинг именно за акцию, сообщив, что нее пришло около тысячи человек.

На сданные от макулатуры деньги организаторы планируют купить саженцы и посадить их в ходе общегородского субботника 21 апреля. Максимальная цена макулатуры в Ярославле, по данным сайтов специализированных компаний, составляет 8 рублей за килограмм. Таким образом организаторы смогут выручить до 4 тыс рублей.

В 2017 году мэрия Ярославля провела масштабное озеленение территории вокруг церкви Ильи Пророка. Начальная цена тысячи купленных туй составила около 2 млн рублей, то есть приблизительно 2 тыс рублей за один саженец.

Таким образом на средства, вырученные от акции «Убери свой город», можно будет купить до 2 туй.