Ярославль, 19 апреля, 2018, 14:03 — ИА Регнум. Ярославские риэлторы считают, что реализация правительством региона проекта по захоронению в Скоково московского мусора существенно снизит цены на недвижимость в близлежащих к полигону территориях. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yar.ru Дзержинский район Ярославля

Директор агентства недвижимости «Профессионал» Андрей Дегтярев предположил, что московский мусор собьёт цены на квартиры в жилом квартале «Норские резиденции», поскольку он к полигону ближе всего.

«Остальные микрорайоны Брагино находятся на расстоянии в 2−3 километра и это, наверное, защитит их от возможного вредного действия полигона. Здесь еще очень многие зависит от СМИ. Если они не будут замалчивать эту тему или выдавать антимусорные митинги за акции по сбору макулатуры, то люди встревожатся и станут избегать покупок жилья в Брагино», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Андрей Дегтярев.

Директор агентства недвижимости «ПараМетров» Дмитрий Горохов полагает, что сейчас идет общее снижение цен на жилье во всех районах города. По его мнению, в Дзержинском районе и так самые низкие цены. Как отреагирует рынок на размещение в Скоково московского мусора — пока непонятно.

«Вопрос в том, как люди будут реагировать на московский мусор. Если его будет много и запах станет доноситься до домов, то это никому не понравится. Если загрязненная вода начнет попадать в квартиры жителей Дзержинского района, то они не станут молчать. Люди начнут бороться с этим. Кто-то будет пытаться воздействовать на власть, а кто-то — уезжать из этого места», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Дмитрий Горохов.

Руководитель офиса в Дзержинском районе агентства недвижимости «Атмосфера» Елена Басавина переехала в Ярославль из Северодвинска, спасаясь от радиации, которую, по ее мнению, могла нести база атомных подводных лодок. Она искала самый экологичный район Ярославля. Заволжский, несмотря на лидерство в этом вопросе, отмела из-за проблем с мостом, Фрунзенский и Красноперекопский — из-за влияние НПЗ. Выбрала Дзержинский район.

«После истории с мусором я задумалась о переезде из Брагино в другое место. Трудность в том, что мне нужно не только сорваться с места, но и забрать бабушек, дедушек с собой. Уверена, что цены на недвижимость начнут падать и люди перестанут покупать жилье в Брагино. Возможно, это будут делать те, кому здесь нужно работать. Цены на продажу и съем жилья сильно упадут», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Елена Басавина

Риэлторы считают, что на волне экологических проблем в Брагино возрастёт спрос на недвижимость в Заволжском районе.