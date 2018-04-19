Улан-Удэ, 19 апреля, 2018, 13:58 — ИА Регнум. В непростой ситуации, складывающейся в Тункинском районе Бурятии, где сейчас происходит передел власти, виновато руководство района. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с комментарием главы Бурятии Алексея Цыденова по этому поводу.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в Тункинский район

Чтобы разобраться в ситуации, Цыденов выехал в Тункинский район. Сегодня, 19 апреля, он встретился с представителями районной администрации и главой муниципального образования Иваном Альхеевым, депутатами райсовета во главе с председателем Аламжи Сыреновым, а также с главами сельских поселений.

«Ситуация в районе непростая, все здесь соучастники, здесь непричастных нет. Все вы вместе довели ситуацию до абсурда и решать, соответственно, нам всем вместе: что делать, и как приводить в порядок ситуацию в районе», — сказал глава Бурятии.

Напомним, жители Тункинского района Бурятии стали заложниками политических разбирательств между ветвями власти. Выборы главы района в 2016 году выиграл самовыдвиженец Иван Альхеев. Его основным соперником на выборах был Аламжи Сыренов, который в настоящее время является председателем совета депутатов Тункинского района. После этого в районе начались «политические игры». Райсовет блокировал решения главы района, ставил неудовлетворительные оценки его работе. Иван Альхеев, в свою очередь, подал заявление о роспуске райсовета в связи с нарушением ряда процедур. Цыденов пытался примирить стороны, однако противостояние не прекращается. По данным властей Бурятии, конфликт мешает развитию района и не поддерживается простыми жителями.

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Цыденов заявил, что цель его приезда — наведение порядка в районе:

«Чтобы в районе всё успокоилось, клоунада, инициированная некоторыми товарищами, закончилась, и в районе был порядок. Раскачивание ситуации по разным причинам недопустимо. Поэтому сегодня работаю здесь я, представители силовых органов республики».

По его словам, если ситуация окончательно выйдет из-под контроля, последуют жёсткие меры.

«Любой конфликт, любую зарождающуюся ситуацию лучше в начале погасить, не допуская разрастания. Видя, как развивается ситуация, чтобы не было ни у кого сомнений в том, что могут быть приняты самые решительные действия, самые жёсткие… Поэтому я сразу обратил внимание, в том числе и федеральных органов, о том, что если ситуация выйдет из-под контроля, то надо будет реагировать жестко», — прокомментировал глава Бурятии состоявшуюся недавно встречу с министром МВД России Владимиром Колокольцевым.

Добавим, на сессии Народного Хурала 24 апреля будет рассматриваться вопрос о роспуске тункинского райсовета.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, о том, что ситуация в Тункинском районе доведена до абсурда, стало понятно в апреле ткущего года, после того, как в местных СМИ появилась информация о проведённом в Бурятии шаманском обряде, посвящённом «избавлению от главы района Ивана Альхеева». Также сообщалось, что после этого Альхеев обратился в полицию «в связи с угрозой жизни и здоровью после проведённого шаманского обряда». Однако заместитель Альхеева Алдар Эрдынеев эту информацию опроверг.

Ранее Алексей Цыденов подчеркнул, что МВД России взяло на контроль ситуацию в республике.