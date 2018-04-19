Пермь, 19 апреля, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В Перми журналистский скандал. В центре оказался парламентский корреспондент Евгений Плотников. 19 апреля СМИ проявили повышенный интерес к тому, смог ли журналист, лишённый аккредитации, пропасть на заседание депутатского корпуса законодательного собрания Пермского края. Похоже, что информация об опальном корреспонденте затмила саму повестку заксобрания на сегодняшний день, 19 апреля.

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

А впал журналист в немилость из-за комментария, оставленного на своей странице в «Фейсбуке». Евгений Плотников поделился ссылкой на информацию, опубликованную в одном из мессенджеров, по поводу премий краевым депутатам. Якобы ряд парламентариев по итогам 2017 года получили по 1 млн рублей.

«…Хоть кому-то повезло с работодателем))) Если в краевом парламенте премии по миллиону, то сколько же в федеральном?! Даже интересоваться страшно», — оставил запись Плотников (орфография и пунктуация сохранены).

Дальше ситуация начала разворачиваться неожиданным образом. На имя главного редактора газеты, где работает корреспондент, пришло письмо от управления по связям с общественностью и СМИ заксобрания Пермского края, где чёрным по белому написано, что Евгений Плотников нарушил правила аккредитации журналистов СМИ при законодательном собрании и лишится аккредитации с 19 апреля. По правилам журналист обязан соблюдать нормы профессиональной этики журналистов; уважать при осуществлении профдеятельности права, законные интересы, честь и достоинство заксобрания, его депутатов, а также не использовать права журналиста в целях распространения слухов под видом достоверных сообщений. В управлении подчеркнули, что 13 апреля в профиле корреспондент распространил слухи, порочащие честь и достоинство законодательного собрания Пермского края. Также управление сообщило о готовности рассмотреть иную кандидатуру в качестве парламентского корреспондента от издания.

Между тем в самой газете заявили, что не намерены предлагать иную кандидатуру, и Евгений Плотников продолжит освещать деятельность краевого парламента.

Сегодня, 19 апреля, несмотря на предъявленный ультиматум, Плотников всё же попал на заседание парламента. О чём уведомил на своей странице в соцсети:

«Как-то буднично прошло мое проникновение в ЗС. Никто широкой грудью вход в парламент не перекрыл, с балкона не выбросил. Правда, попросили сдать аккредитационное удостоверение. И впредь писать заявление на руководителя аппарата ЗС за пять дней до пленарки с просьбой допустить на очередное заседание ЗС. В противном случае не пустят» (орфография и пунктуация сохранены).

На ситуацию, в которую попал парламентский журналист, отреагировал депутат Олег Постников (ЛДПР). В начале пленарного заседания он попросил дополнительно включить вопрос о заслушивании руководителя управления по связям с общественностью и СМИ о принципах работы со СМИ на 2018 год, в том числе о причинах лишения аккредитации корреспондента газеты «Звезда». Информацию принять к сведению и поручить председателю заксобрания поручить государственно правовому управлению дать оценку действиям руководителя управления по взаимодействию с общественностью и СМИ по факту лишения аккредитации корреспондента газеты «Звезда».

Однако этот вопрос в основную повестку дня так и не вошёл. Председатель краевого парламента отказал, мотивировав тем, что не успеет согласовать проект постановления. По словам Постникова, вопрос всё же будет рассмотрен, но в финале заседания в разделе «Разное».

"Я считаю, что методы 1937 года неприемлемы в работе со СМИ. Тем более журналист высказал частное мнение на личной странице в соцсети, а не в СМИ. Помимо прочего, нарушен регламент лишения аккредитации», — сказал Олег Постников.

В соцсети пользователи активно обсуждают действия управления по связям с общественностью и СМИ заксобрания Пермского края, называя их безобразием и произволом. Интернет-сообщество также считает, что для защиты корреспондента журналистам необходимо сплотиться, однако тут же выражают скепсис по поводу журналисткой солидарности.

Председатель Пермского союза журналистов Игорь Лобанов считает скандальную ситуацию лучшей рекламой газеты «Звезда» к юбилею издания. Лидер пермских журналистов охарактеризовал наказание, связанное с лишением аккредитации, как «унтер-офицерское». Были ли опорочены честь и достоинство краевого парламента, может решить только суд. Только после судебного вердикта управление заксобрания вправе принять своё решение.

«Не сомневаюсь, что лишенец Евгений Плотников доволен как слон. Доступ в краевой парламент для него по-прежнему открыт. Информации о пермской политической закулиске у него полно. Парламентским корреспондентом он работает с незапамятных времен и поэтому знает о законотворческой деятельности больше, чем многие нынешние обладатели депутатских мандатов. В зал пленарных заседаний Законодательного собрания он пройдёт без проблем. Спрашивается: что он потерял, лишившись аккредитации? (Вопрос риторический, ответ не требуется)», — оставил запись Лобанов в своём профиле в соцсети.