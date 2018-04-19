Киев, 19 апреля, 2018, 14:07 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают выступление в Верховной раде президента Порошенко, которое состоялось сегодня, 19 апреля, и было посвящено обращению к константинопольскому патриарху Варфоломею о предоставлении автокефалии украинской церкви, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Мне стало жалко президента. Утопленные уставшие глаза, немного заплетающийся язык из-за усталости, цитирование самого себя. Нет огня в выступлении. Только усталость. Я так говорю, когда несколько суток сплю мало, а все вокруг бесят», — комментирует политолог Дмитрий Раимов.

Далее он вспоминает обвинения в коррупции в адрес украинской власти, «которые, без малого, тянут на импичмент».

«И депутатов жалко. Пришел человек «под импичмент», а они даже вопроса не задали, не показали протест. И что? Все попросту устали, нет драйва. Просто всех утомил этот спектакль», — констатирует эксперт.

До этого украинский политолог Виктор Небоженко в одной из своих статей писал, что президент Порошенко уже устал от своего окружения, которое научилось использовать его больше, чем он их.

«Они уже хорошо изучили его повадки, знают его страхи и надежды, его врагов и друзей. Они цинично эксплуатируют его тайную мечту остаться на второй срок президентом Украины. Ни у кого в окружении президента нет новых идей, как безболезненно сохранить власть еще на несколько лет, выиграть второй раз президентские выборы, кроме одного, — использования админресурса и уничтожения своих политически соперников на выборах. Но и этот план с нынешним окружением президента Украины уже выполнить нельзя. Они все страшно разбогатели и уже не хотят рисковать свои богатством, властью и будущим ради Порошенко», — отмечал эксперт.

Ранее в интервью «Украинской правде» соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан заявил, что ситуация вокруг коррупции на Украине во времена президентства Петра Порошенко мало отличается от коррупционности времен Януковича, а сам президент — коррумпированный бизнесмен, который внедряет в жизнь сомнительные бизнес-схемы.

«Коррупция времен Порошенко очень похожа на коррупцию времен Януковича. Возможно, она не такого размаха, ведь Янукович на самом деле был очень плохим человеком и демонстрировал это. Порошенко же пришел к власти с доброй волей народа и оскорбляет ее. Он не оправдал ожидания, которые возлагали на него граждане, и не очень работал над тем, чтобы очистить Украину», — отметил журналист.

Сегодня, 19 апреля, стало известно, что беглый украинский депутат Александр Онищенко написал книгу о Порошенко под названием «Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе». Онищенко заявил, что в ней содержится серия эксклюзивных историй о персональной коррупции президента, причем книга будет опубликована на четырех языках — немецком, английском, украинском и русском.