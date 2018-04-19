Москва, 19 апреля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Купленная научная работа может стать основанием не присваивать студенту квалификационную степень, заявил 19 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Такое заявление премьер сделал на заседании правительства, где рассматривается законопроект о запрете рекламы услуг по написанию научных работ.

По его словам, в средствах массовой информации и в интернете очень часто публикуются такого рода объявления.

«Если это делает какая-то фирма или какой-либо иной гражданин, то это просто нарушение закона, — сказал Медведев. — Это основание для того, чтобы не присваивать ни квалификационную степень, ни какое-либо иное решение принимать».

Он также напомнил, что студенты и аспиранты должны самостоятельно писать рефераты, статьи и диссертации, а купленная работа мешает объективно судить об уровне подготовки молодых специалистов.

«Студенты и аспиранты должны получать оценку за свои, а не за купленные знания», — заключил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жителя Тюмени осудили за мошенничество. Молодой человек обещал студентам ликвидировать академическую задолженность, а также помощь в написании дипломов.

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