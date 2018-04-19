Москва, 19 апреля, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Ярославское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило дело по признакам сговоров на торгах с использованием электронных аукционных роботов, сообщили в ФАС.

Сговор

Два предприятия подозреваются в нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. Так, в нарушении закона ФАС подозревает поставщиков расходных материалов, реактивов и диагностических препаратов ООО «Полимед» и ООО «ТД «Вертэкс».

В ходе проверки выяснилось, что обе организации использовали аукционных роботов, которые были заранее запрограммированны на неконкурентное проведение торгов.

При этом предприятия, участвуя в этих торгах, выставляли лимиты снижения начальной максимальной цены контракта на 0,5−1%.

В ведомстве отметили, что сговор между компаниями был реализован на 49 открытых аукционах в электронной форме на общую сумму около 100 млн рублей.

Начальник Управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев пояснил, «любые компьютерные программы, используемые для реализации антиконкурентных соглашений, оставляют большое количество следов в виртуальном мире. ФАС научилась эти следы находить и фиксировать».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Федеральная антимонопольная служба по результатам проверки возбудила дело в отношении ПАО «АвтоВАЗ».

В ходе проверки деятельности «АвтоВАЗа» выявлены признаки координации экономической деятельности его уполномоченных дилеров по проведению техобслуживания автомобилей.

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