Горки-9, Московская область, 19 апреля, 2018, 13:33 — ИА Регнум. Повысить устойчивость бизнеса позволит ограничение максимального размера пени на налоговую задолженность, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Заседание правительства, посвященное рассмотрению проектов федеральных законов, проходило в подмосковных Горках.

Комментируя разработанный по поручению президента России законопроект о внесении поправок в Налоговый кодекс, Медведев сообщил, что документом предлагается ограничить «максимальный размер пени величиной самой недоимки».

«То есть начисление пеней будет останавливаться в тот день, когда их сумма достигнет размера налоговой задолженности», — сказал Медведев.

Он добавил, что такая мера «сделает положение бизнеса несколько более устойчивым» и позволит взыскивать пени, так как они будут исполнимыми, а не «превышать в десятки раз размер основного долга».

Ранее о необходимости уточнений норм Налогового кодекса заявлял президент России Владимир Путин. В своем послании Федеральному собранию РФ 1 декабря 2016 года он сообщал, что налоговая система должна стимулировать деловую активность и создавать конкурентные условия для развития предприятий в стране.