Санкт-Петербург, 19 апреля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Балтийский завод принял главный турбогенератор левого борта для ледокола «Арктика». Об этом сегодня, 19 апреля, сообщила пресс-служба судостроительного предприятия в Петербурге. В ближайшее время турбогенератор погрузят на ледокол и приступят к его сборке.

Пресс-служба Балтийского завода Ледокол «Арктика»

«Специалисты Балтийского завода делают всё возможное, чтобы сократить отставание от графика сдачи «Арктики» заказчику, связанное с поздней поставкой турбогенератора на предприятие», — сообщают на Балтзаводе.

Напомним, сроки сдачи атомохода «Арктика» были смещены с 2017 на 2019 год. Как объяснил корреспонденту ИА REGNUM гендиректор Балтийского завода Алексей Кадилов, произошло это по ряду причин: внесение изменений в первоначальный проект, кадровые вопросы, а также задержка сроков производства турбины на Кировском заводе.

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Кировский завод также ведет строительство четырех главных турбогенераторов для паротурбинных установок строящихся в Петербурге атомных ледоколов «Сибирь» и «Урал» проекта 22 220.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО «Балтийский завод» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) выполняет контракт с ФГУП «Росатомфлот» на строительство трех атомных ледоколов проекта 22 220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».

Суда мощностью в 60 МВт превзойдут все существующие в мире атомные ледоколы и заменят собой три российских одноименных атомохода, срок эксплуатации которых подошел к концу. Как сообщают источники, «Росатомфлот» планирует увеличить количество ледоколов проекта с трех до пяти, однако пока официальное решение не принято.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22 220: длина — 173,3 м, ширина — 34 м, экипаж — 75 человек. Двухосадочная конструкция судов позволяет использовать их как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Обновленные сроки сдачи трех ледоколов на данный момент таковы: головной ледокол «Арктика» — 10 мая 2019 года, «Сибирь» — 25 ноября 2020 года, «Урал» — 24 ноября 2021 года.

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